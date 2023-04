Un angajat pe pozitia de revizor tehnic auto are un salariu care variaza, in medie, intre 700 si 900 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Conform prevederilor legale, angajatorii sunt obligati sa verifice starea tehnica a unui autoturism la plecarea in cursa. Aceasta responsabilitate intra in competenta revizorului tehnic auto, care are cunostinte in domeniul inspectiei si mentenantei auto. Printre cerintele pentru acest rol se numara studii ... citeste toata stirea