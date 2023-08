Un angajat pe pozitia de SAP logistic consultant are un salariu care variaza, in medie, intre 2.200 si 3.400 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs."Sarcinile principale ale acestui rol sunt consilierea cu privire la cele mai bune practici si procese de afaceri, configurarea cerintelor in solutii, pregatirea specificatiilor functionale si sprijinul echipelor de dezvoltare, testarea, instruirea si suport pentru migrarea datelor. Angajatorii cauta ... citeste toata stirea