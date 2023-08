Un angajat pe pozitia de sef de sector agricol are un salariu care variaza, in medie, intre 1.200 si 1.800 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Agricultura reprezinta una dintre ramurile importante ale economiei nationale, contributia acesteia la PIB-ul tarii fiind de aproximativ 6%. Este un sector vast si divers, cu o oferta variata de joburi. Pentru rolul de sef sector agricol, angajatorii recruteaza specialisti cu experienta in activitati ... citeste toata stirea