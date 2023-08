Ana Visian, marketing manager, bestjobs: "Angajatorii cauta candidati cu o serie de calitati si competente atat din sfera managementului si coordonarii de echipe, cat si tehnice, in domeniul constructiilor."Un angajat pe pozitia de sef serviciu tehnic are un salariu care variaza, in medie, intre 1.500 si 1.900 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs."In cazul pozitiei de sef serviciu tehnic, angajatorii cauta candidati cu o serie de calitati si ... citeste toata stirea