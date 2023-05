Un angajat pe pozitia de specialist in evaluarea afacerilor (business valuation specialist) are un salariu care variaza, in medie, intre 1.300 si 1.500 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Un specialist in evaluarea afacerilor (business valuation specialist) este responsabil de determinarea valorii unei afaceri prin aplicarea unor metode si tehnici analitice specifice. Acestia efectueaza evaluari obiective si riguroase ale activelor si ... citeste toata stirea