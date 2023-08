Un angajat pe pozitia de specialist in laborator de bacteriologie are un salariu care variaza, in medie, intre 700 si 1.100 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Un specialist in laborator de bacteriologie este responsabil cu efectuarea analizelor si testelor de laborator pentru detectarea, identificarea si analiza bacteriilor si microorganismelor asociate. Aceste analize pot fi esentiale pentru diagnosticarea si tratamentul corect al bolilor ... citeste toata stirea