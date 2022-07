Un salariu pe zi. Un specialist in managementul contractelor castiga intre 1.100 si 1.600 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de specialist in managementul contractelor are un salariu care variaza, in medie, intre 1.100 si 1.600 de euro net pe luna, dupa cum arata datele furnizate de platforma de recrutare online BestJobs."Candidatii cautati pentru rolul de specialist in managementul contractelor trebuie sa cunoasca procesele de gestionare a contractelor si sa aiba cunostinte despre legislatia privind achizitiile, sa inteleaga impactul financiar si implicatiile termenilor comerciali. Companiile ... citeste toata stirea