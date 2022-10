Un salariu pe zi. Un specialist in pricing castiga intre 1.000 si 1.400 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de specialist in pricing are un salariu care variaza, in medie, intre 1.000 si 1.400 de euro net pe luna. Sarcinile unui astfel de angajat includ monitorizarea pietei pentru fluctuatiile preturilor si asigurarea ca in companie se respecta politicile de pret stabilite."Orice afacere, indiferent daca ofera bunuri sau servicii trebuie sa aiba un pricing specialist, care sa fie la curent cu piata. Atributiile unui pricing specialist includ monitorizarea pietei pentru ... citeste toata stirea