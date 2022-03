Un salariu pe zi. Un specialist in salarizare castiga, in medie, 700 de euro net pe luna

Un specialist in salarizare are un salariu care ajunge, in medie, la 700 de euro net pe luna, arata datele furnizate de platforma de recrutare online BestJobs. Salariul pentru o astfel de pozitie poate sa ajunga la 900 de euro, daca angajatorul cere si cunostinte avansate de limbi straine."Dinamica si schimbarile din piata muncii in ultimii doi ani au transformat activitatea specialistilor de resurse umane, punand focus mai mult ca oricand pe motivarea si retentia echipei si pe atragerea de ... citeste toata stirea