Un salariu pe zi. Un specialist in taxe castiga intre 900 si 1.400 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de specialist in taxe are un salariu care variaza, in medie, intre 900 si 1.400 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."In prima jumatate a anului 2022, domeniul financiar/contabilitate s-a situat pe locul al treilea dupa numarul de joburi active pe platforma BestJobs. Profesionistii din acest domeniu pot aplica pentru o pozitie de specialist taxe daca au o baza solida de cunostinte specifice, dobandite in urma studiilor ... citeste toata stirea