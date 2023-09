Un angajat pe pozitia de specialist in vanzari are un salariu care variaza, in medie, intre 750 si 1.000 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs."Vanzarile sunt un domeniu aflat mereu in topul celor mai dinamice domenii atat din punct de vedere oferta, cat si interes din partea candidatilor. Indiferent de domeniul de specializare, rotatia candidatilor este net superioara altor domenii, fiind vorba despre pozitii care valorifica in primul rand abilitatile ... citeste toata stirea