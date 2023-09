Un angajat pe pozitia de specialist in vanzari farma are un salariu care variaza, in medie, intre 800 si 1.300 de euro net pe luna."Un specialist vanzari farma se implica in promovarea si vanzarea produselor farmaceutice si parafarmaceutice din portofoliul unei companii catre parteneri, medici si farmacisti. Pe langa competentele si abilitatile necesare unei om de vanzari, ei trebuie sa detina cunostinte din domeniul farmaceutic si o foarte buna intelegere a pietei de medicamente, suplimente ... citeste toata stirea