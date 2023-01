Un salariu pe zi. Un supervizor in mentenanta castiga intre 800 si 1.400 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de supervizor in mentenanta are un salariu lunar care variaza, in medie, intre 800 si 1.400 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."O oferta foarte atractiva pentru un specialist in domeniul tehnic este cea de supervizor mentenanta. Principala responsabilitate a unui supervizor mentenanta consta in efectuarea unui set de verificari tehnice periodice. Avand in vedere specificul activitatii, candidatul ideal este absolvent de ... citeste toata stirea