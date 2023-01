Un salariu pe zi. Un team leader castiga intre 900 si 1.500 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de team leader are un salariu care variaza, in medie, intre 900 si 1.500 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Un team leader este responsabil pentru ghidarea unei echipe de oameni in timpul unei anumite initiative sau catre un anumit scop. Acestia sunt responsabili cu delegarea muncii, supravegherea progresului si de instruirea membrilor echipei. Totodata ei pot avea si roluri de project manageri sau manageri de program, ... citeste toata stirea