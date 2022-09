Un salariu pe zi. Un tehnician ATM/echipamente bancare castiga intre 750 si 950 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de tehnician ATM/echipamente bancare are un salariu care variaza, in medie, intre 750 si 950 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Un tehnician ATM/echipamente bancare trebuie sa trebuie sa fie capabil sa diagnosticheze rapid si sa solutioneze eventualele probleme. Prin specificul activitatii, pozitia de tehnician ATM/ echipamente bancare necesita in primul rand studii superioare tehnice care sa ateste formarea ca inginer ... citeste toata stirea