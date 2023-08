Un angajat pe pozitia de tehnician IT are un salariu care variaza, in medie, intre 800 si 1.100 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs."Societatea noastra moderna si lumea afacerilor, in mod special, este profund dependenta de tehnologie. De aceea, tehnicienii IT sunt esentiali pentru mentinerea functionarii eficiente a organizatiilor, avand multiple responsabilitati si sarcini legate de gestionarea, intretinerea si suportul tehnic pentru infrastructura ... citeste toata stirea