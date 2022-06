Un salariu pe zi. Un tehnician laborant castiga intre 600 si 900 de euro net pe luna

Un tehnician laborant are un salariu care variaza, in medie, intre 600 si 900 de euro net pe luna, dupa cum arata datele furnizate de platforma de recrutare online BestJobs. Un tehnician laborant este un angajat care asista oamenii de stiinta in laboratoare. Activitatea sa implica adesea lucrul cu sisteme complexe pentru a ajuta la functionarea proceselor si proiectelor stiintifice si pentru a ajuta la procedurile de rutina care au loc intr-un laborator."Persoanele care aplica pentru rolul de ... citeste toata stirea