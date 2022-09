Un salariu pe zi. Un tehnolog alimentar castiga intre 800 si 1.100 de euro net

Un angajat pe pozitia de tehnolog alimentar are un salariu care variaza, in medie, intre 800 si 1.100 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs.In lista de atributii a unui tehnolog alimentar se numara supravegherea tuturor aspectelor legate de dezvoltarea produselor, pentru obtinerea de produse de calitate superioara. In prezent, pentru acest rol, cele mai multe oferte de joburi vin in special din Bucuresti, Ilfov si Targoviste. Aceasta pozitie ... citeste toata stirea