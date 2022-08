Un salariu pe zi. Un terapeut ABA castiga intre 600 si 800 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de terapeut ABA are un salariu care variaza intre 600 si 800 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs.Analiza comportamentala aplicata (ABA) este un tip de terapie bazata pe stiinta invatarii si a comportamentului. Terapeutii ABA sunt instruiti sa analizeze modul in care functioneaza comportamentul uman, cum este influentat de mediul in care traiesc oamenii si cum are loc invatarea. Terapeutii ABA isi ajuta clientii cu dizabilitati de ... citeste toata stirea