Un angajat pe pozitia de tinichigiu auto are un salariu care variaza, in medie, intre 400 si 700 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Cererea pentru specialisti si tehnicieni in domeniul mecanicii este mare, atat la nivel national, cat si international, fiind recrutati astfel de specialisti in Olanda, Germania sau Irlanda. Un tinichigiu auto se ocupa de repararea masinilor avariate si are nevoie pentru rol de experienta in domeniul ... citeste toata stirea