Un semnal de alarma: Numarul de insolvente din Romania in 2023 va fi cu 20% mai mare decat in ultimul an de normalitate, 2019. La nivel global, cresterea e estimata la doar 2%

Anul 2023 va fi marcat si el, ca si 2022, de inflatie record, de dobanzi in crestere si de un consum privat precaut, toti acesti factori urmand sa isi puna amprenta asupra mediului de business local, dar si global. O analiza a Allianz Trade arata ca numarul de insolvente la nivel global urmeaza sa creasca in 2023 cu circa 2% fata de 2019, ultimul an de normalitate, ultimul an inainte de pandemie, de razboi si de inflatie.Raportul Allianz Trade, o marca comerciala utilizata pentru a desemna o ... citeste toata stirea