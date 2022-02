Un startup din Cluj, care instaleaza roboti software UiPath, vrea sa se extinda in vestul Europei si SUA. Buget de 10 milioane de lei

Actionarii Future Work Force (FWF), un startup din Cluj fondat de un grup de fosti coporatisti cu experienta in IT, care instaleaza roboti software UiPath in companii, au alocat 10 milioane de lei pentru infiintarea Future Workforce Global (FWG), demers al carui scop este facilitarea dezvoltarii afacerii pe noi piete din vestul Europei, Emiratele Arabe Unite si Statele Unite ale Americii."FWG a fost creata de catre aceiasi membri fondatori ai Future Work Force SRL, companie specializata in ... citeste toata stirea