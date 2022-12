Un suspect al atentatului de la Lockerbie, soldat cu 270 de morti, se afla in custodia SUA dupa mai bine de trei decenii de cand avionul Pan Am exploda in plin zbor

Un cetatean libian acuzat ca a fost implicat in fabricarea bombei care a distrus zborul 103 al companiei Pan Am deasupra orasului scotian Lockerbie, in decembrie 1988, se afla acum in custodia SUA, au anuntat duminica autoritatile din Statele Unite si Scotia, informeaza CNN.Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi a fost pus sub acuzare acum doi ani in Statele Unite pentru presupusa sa implicare in atentaul care s-a soldat in total cu 270 de morti, scrie News.ro.Bomba amplasata in avion a ... citeste toata stirea