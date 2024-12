Un tren defect a dat peste cap traficul feroviar prin Tunelul Manecii intre Londra si Paris

Un tren defect a dat peste cap traficul feroviar intre Londra si Paris. Incidentul s-a produs vineri dimineata in Marea Britanie. Autoritatile britanice au anuntat ca trenurile au ajuns la destinatie cu mare intarziere si ca problema a afectat chiar si circulatia auto intre cele doua tari.Defectiunea trenului Eurostar a provocat mari probleme in circulatia feroviara prin Tunelul Manecii, potrivit Sky News."Actualizare de serviciu: Trenul 9080 a avut o problema tehnica in aceasta dimineata. ... citește toată știrea