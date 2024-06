Un YouTuber - succes de proportii la alegerile europarlamentare din Cipru

Rezultatele alegerilor europene provoaca o ingrijorare deosebita in Cipru, intrucat analistii vorbesc despre o "infrangere a sistemului politic", dupa ce un YouTuber care a candidat ca independent a fost marea surpriza, clasandu-se pe locul trei.Rezultatele alegerilor europene provoaca o ingrijorare deosebita in Cipru, intrucat analistii vorbesc despre o "infrangere a sistemului politic", dupa ce un YouTuber care a candidat ca independent a fost marea surpriza, castigand un loc in Parlamentul ... citește toată știrea