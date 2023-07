25% din totalul masinilor asigurate RCA aflate in trafic au polite valabile emise de Euroins, fostul lider RCA intrat in faliment, care vor expira automat dupa 8 septembrie, astfel ca soferii in cauza trebuie sa-si faca din timp alta asigurare RCA. Pentru a evita aparitia unor posibile probleme, ASF propune majorarea perioadei in care contractul RCA poate intra in valabilitate de la momentul semnarii acestuia.Autoritatea de Reglementare Financiara (ASF) a lansat recent in consultare publica un ... citeste toata stirea