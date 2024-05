Una dintre cele mai importante intrebari: ce castiga industria locala de aparare in urma achizitiilor militare. Coreenii de la Hanwha incearca sa isi vanda vehiculului de lupta Redback in Romania si spun ca vor da de lucru industriei de aparare

Producatorul coreean de armament Hanwha, care vrea sa vanda in Romania masina de lupta Redback (IFV), spune ca industria romaneasca de aparare va avea de castigat in urma achizitiei. Conform informatiilor din partea companiei, pentru productia de Redback ar urma sa fie construite facilitati si in Romania."Hanwha Aerospace doreste sa extinda cooperarea cu Romania si planurile de modernizare a apararii de aici, in cadrul unui parteneriat puternic cu industriile locale. Vom aduce beneficii ... citește toată știrea