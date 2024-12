Unde au mai calatorit romanii in 2024? Albania a fost destinatia anului, dar Egiptul, Tunisia, Indonezia, Japonia si China au fost in topul preferintelor

Albania a fost destinatia anului, iar cererea pentru vacantele in aceasta tara au crescut soniderabil odata cu introducerea unor zboruri regulate din Bucuresti catre Tirana, capitala Albanei. Totusi, Egiptul, Tunisia, Indonezia, Japonia si China au fost in topul preferintelor romanilor, potrivit datelor platformei de rezervari Kiwi.com."Se inregistreaza un interes tot mai mare, reflectat in numarul cautarilor, pentru tarile din Asia Centrala, precum Azerbaijan, Tajikistan si Turkmenistan. ... citește toată știrea