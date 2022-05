Unde se "ascund" 5.000 de locuinte noi din Stefanestii de Jos? Oficialii admit ca nu au raportat toate locuintele construite. Ce spune Fiscul?

Doar 117 locuinte au fost livrate in perioada 2011-2020 in localitatea Stefanestii de Jos, judetul Ilfov. Acestea sunt datele pe care le pune la dispozitie Institutul National de Statistica pe platforma Tempo. In realitate, un singur ansamblu, Cosmopolis, cel mai mare din zona limitrofa a Capitalei, a pus pe piata 5.000 de locuinte pe parcursul a 15 ani. Cine este responsabil de discrepanta dintre date? Oficialii primariei din Stefanesti admit ca nu au raportat locuintele din Cosmopolis la INS, ... citeste toata stirea