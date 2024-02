UniCredit a raportat luni un profit net de 2,81 miliarde de euro in trimestrul al patrulea, depasind consensul mediu al analistilor de 1,21 miliarde de euro si ridicand profitul net pentru 2023 la 8,6 miliarde de euro, in crestere cu 50% fata de anul precedent, scrie FT.Randamentul capitalului propriu al creditorului cu sediul la Milano a fost de 16,6%, iar veniturile totale pentru anul in curs au atins 23,8 miliarde de euro. Cresterea veniturilor a fost determinata de ... citeste toata stirea