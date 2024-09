Universitatile britanice - vulnerabile. Risca sa piarda miliarde de euro

O analiza realizata de Telegraph arata ca unele universitati britanice se afla in prezent intr-un risc ridicat de colaps financiar, din cauza masurilor guvernului de reducere a vizelor pentru studentii straini, cum sunt cele introduse in trecut Rishi Sunak. Masteranzii si doctoranzii straini aduc, in prezent, un aport de peste sapte miliarde de euro la buget, adica o optime (13,1%) din finantarea totala. Aceasta suma este aproape de trei ori mai mare decat cea de acum sapte ani, cand studentii ... citește toată știrea