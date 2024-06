UNSAR: Piata asigurarilor in ultimii 30 ani, de la 150 milioane de dolari la 4,5 miliarde de dolari

Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) a aniversat 30 de ani de la infiintare, in anul 1994, perioada in care atat economia tarii, cat si piata asigurarilor au inregistrat un ritim sustinut de dezvoltare."Sarbatorim 30 de ani de UNSAR, 30 de ani de istorie vie a asigurarilor din Romania. 30 de ani cu suisuri si coborasuri, cu reusite, dar si cu fum in cabina de pilotaj, 30 de ani in care Romania, dar si industria noastra s-au schimbat profund", a ... citește toată știrea