Unul dintre cei mai mari furnizori globali de componente electronice vine in Romania pentru o fabrica in Fetesti-Gara, pe locul unei foste fabrici de saltele UPDATE Precizarile primariei

Compania japoneza Tamura, unul dintre cei mai mari furnizori internationali de componente electronice, a intrat pe piata din Romania cu tinta de a dezvolta o afacere in localitatea Fetesti-Gara, respectiv in productia de componente electronice pe amplasamentul unei foste fabrici de saltele. Noua fabrica ar urma sa genereze, in prima faza a investitiei, peste 150 de locuri de munca.Inainte de a fi prezentata aici, informatia a fost anuntata cu mult inainte pe Profit InsiderCompania japoneza a ... citeste toata stirea