Unul dintre cele mai mari pachete de compensatii: Seful Uber, Dara Khosrowshahi, a deblocat o clauza care ii ofera optiuni pentru cumpararea de actiuni in valoare de 136 mil. dolari, dupa ce evaluarea Uber a ajuns la 120 mld. dolari

Directorul executiv al Uber, Dara Khosrowshahi, a primit optiuni de cumparare de actiuni in valoare de aproximativ 136 de milioane de dolari, dupa ce a atins o tinta de performanta pentru a asigura o evaluare de 120 de miliarde de dolari pentru compania de transport cu masina, in valoare de 120 de miliarde de dolari, scrie FT.Pachetul, stabilit inainte de listarea la bursa a Uber in 2019, parea putin probabil sa fie atins in cea mai mare parte a vietii sale ca societate publica, deoarece s-a ... citește toată știrea