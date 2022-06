UPDATE Piata brokerajului in asigurari la T1: Safety isi consolideaza pozitia de lider si se apropie de 10%, Marsh coboara in clasament

Primii zece brokeri de asigurari detineau, la finele primului trimestru al acestui an, mai mult de jumatate din volumul primelor intermediate, respectiv 52,8%, de la 46,93% in decembrie 2020 si 49,62% in decembrie 2021, cifra fiind o premiera la nivelul pietei de profil, care arata un proces de consilidare a industriei.Potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), liderul pietei ramane Safety Broker, cu o cota de 9,6%, comparativ cu 7,37% la finele anului 2020 si 8,26% in ... citeste toata stirea