Mai multi membri ai Statului Islamic, inchisi intr-o inchisoare siriana, au evadat in timpul cutremurului.Cel putin 20 de prizonieri au evadat dupa ce detinutii s-au razvratit intr-o inchisoare a politiei militare din Rajo, in apropiere de granita cu Turcia. In interior, se afla 2.000 de detinuti, dintre care aproximativ 1.300 sunt luptatori ai SI."Dupa ce ... citeste toata stirea