Urmeaza conferinta ZF Health&Pharma, 27-28 septembrie. Cum se impart banii in Sanatate? Peste 75 mld. lei intra in 2022 in sistemul sanitar, dublu fata de acum cinci ani

a(Trade Mark)Pe langa bugetul anual al Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sistemul medical mai este sustinut si de bani de la autoritatile locale care au in subordine spitale a(Trade Mark)De ce nu se vad acesti bani in serviciile catre pacienti? Cum pot fi cheltuiti eficient banii?An de an, in sistemul romanesc de sanatate intra din ce in ce mai multi bani, astfel ca in 2022 bugetele cumulate ale Ministerului Sanatatii si ale Casei Nationale de Asigurari ... citeste toata stirea