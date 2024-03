Urmeaza conferinta ZF HR Trends 2024 "Viitorul resurselor umane, sub presiunea transformarilor". Transformarea echilibrului din economie. Mai exista un deficit al fortei de munca? Daca da, unde este el vizibil?

a(Trade Mark)Anul trecut, lipsa fortei de munca a fost un obstacol in activitatea multor angajatori din toate tarile membre ale Uniunii Europene a(Trade Mark)Penuria de forta de munca limiteaza productia si furnizarea de servicii in mai multe sectoare, iar in Romania in topul acestor sectoare sunt industria prelucratoare si comertul a(Trade Mark)Cum arata anul 2024 din perspectiva deficitului de forta de munca?Ziarul Financiar organizeaza conferinta ZF HR Trends 2024 "Viitorul resurselor ... citește toată știrea