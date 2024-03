Urmeaza conferinta ZF HR Trends 2024: "Viitorul resurselor umane, sub presiunea transformarilor". Transformarea liderilor, sufletul organizatiilor. Cum tin piept liderii din companii provocarilor din 2024?

a(Trade Mark)Intr-o piata a muncii in continua transformare, pentru a face fata provocarilor reprezentate de forta de munca moderna, liderii vor trebui sa posede si sa inteleaga o gama diversa de stiluri de conducere, astfel incat sa poata continua sa motiveze, sa inspire si sa-si sustina echipele sa fie performante si sa concureze eficient in industria lor, indiferent de circumstante.Ziarul Financiar organizeaza conferinta ZF HR Trends 2024: "Viitorul resurselor umane, sub presiunea ... citește toată știrea