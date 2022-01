Urmeaza conferinta ZF/Liberty Steel "Industria romaneasca: Investitii pentru un viitor verde". Mark Davis, BERD Romania si Bulgaria, vine la ZF/Liberty "Industria romaneasca: Investitii pentru un viitor verde". Care sunt temele de discutie?

Mark Davis, directorul regional al Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru Romania si Bulgaria, vine marti, 25 ianuarie 2022, la evenimentul ZF/Liberty "Industria romaneasca: Investitii pentru un viitor verde". Doctor in economie, Mark Davis a fost executiv la Goldman Sachs in Moscova si la Morgan Stanley la Londra, inainte de a conduce operatiunile BERD in Romania si Bulgaria. Anterior, Mark Davis a lucrat la Banca Mondiala in Washington, in calitate de economist senior ... citeste toata stirea