Urmeaza Deloitte Gala Best Managed Companies 2022 Romania. Cristian Popa, BNR si Cristian Nacu, unii dintre cei mai cunoscuti ofiteri de investitii, vin la Gala Best Managed Companies 2022 Romania

Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si Cristian Nacu, senior country officer Romania si Moldova la International Finance Corporation - divizia de investitii a Bancii Mondiale - vin la Gala Best Managed Companies 2022 Romania, eveniment organizat de Deloitte Romania in parteneriat cu Banca Transilvania si cu sprijinul media al Ziarului Financiar.Cristian Popa este la BNR din 2019, dupa o cariera de 13 ani in mediul privat. Este absolvent al ... citeste toata stirea