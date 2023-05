Luminita Tatarici, economist principal in cadrul Directiei stabilitate financiara din Banca Nationala a Romaniei (BNR) si Cosmin Paunescu, seful Unitatii de Supraveghere Prudentiala din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiare (ASF), participa marti, 3 mai, la conferinta - Ce inseamna o finantare sustenabila? Ce impact are in business si in economie? Cadrul de reglementare, instrumente financiare, perspectiva bancilor si a finantatorilor vs. perspectiva companiilor si a investitorilor. ... citeste toata stirea