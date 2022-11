Urmeaza Gala ZF 24 de ani. Ce mesaje au transmis invitatii speciali la galele anterioare? Cine va fi mesagerul din acest an?

a(Trade Mark) In 2022, invitatul special este Ian Goldin, profesor la catedra de Globalizare si Dezvoltare a Universitatii Oxford din Anglia."Companiile romanesti trebuie sa devina multinationale pentru ca economia sa devina una a sediilor centrale, in locul uneia de productie", a spus Gabor Hunya - cercetator la Viena Institute for International Economic Studies, la gala ZF din 2021.Cu doi ani in urma, Witold Orlowski - specialist polonez in economie est-europeana, spunea, tot in cadrul ... citeste toata stirea