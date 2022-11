Urmeaza Gala ZF 24 de ani joi, 24 noiembrie. Ce industrii au dat liderul celor mai valoroase companii din economie?

Pentru al 19-lea an, Ziarul Financiar organizeaza gala aniversara care va marca, in 2022, aparitia neintrerupta de 24 de ani. Evenimentul aniversar este si ocazia cu care an de an Ziarul Financiar lanseaza catalogul celor mai valoroase companii din Romania, unul dintre cele mai longevive proiecte editoriale ale publicatiei.Dupa ce in primii doisprezece ani industria energiei a dat liderul clasamentului businessurilor in functie de valoare, anul 2019 a venit cu o schimbare de paradigma si a ... citeste toata stirea