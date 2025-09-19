Editeaza

Urmeaza joi, 25 septembrie, evenimentul ZF Hi-Tech Innovation Summit 2025 - AI in 2025: realitate vs. promisiuni

Sursa: Ziarul Financiar
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 05:38
Ziarul Financiar organizeaza joi, 25 septembrie, editia cu numarul 7 a evenimentului ZF Hi-Tech Innovation Summit care isi propune sa ofere in editia din acest an o platforma pentru un dialog pragmatic, menit sa separe realitatea de hype in domeniul inteligentei artificiale (AI) dar si sa aduca in prim-plan proiectele inovative derulate pe plan local de start-up-uri sau corporatii.
Ne propunem sa cautam raspunsuri la o intrebare fundamentala: Care este starea reala a capacitatii de inovare a

