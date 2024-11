Urmeaza joi, 28 noiembrie, conferinta ZF Energie 2024: Cat ne va costa iarna aceasta si cum revenim la piata libera pentru a accelera investitiile?

a(Trade Mark)Sebastian Burduja, ministrul energiei, George Niculescu, presedintele ANRE, si unii dintre cei mai buni specialisti din sectorul energetic vin la conferinta ZF Energie pentru a dezbate cele mai fierbinti teme din sectorul energetic a(Trade Mark)Evenimentul are loc pe data de 28 noiembrie, in Bucuresti.De la un an care trebuia sa fie unul al investitiilor realizate, Romania intra in iarna cu aceeasi capacitate de productie pe care o avea si la inceputul lui 2024, dar cu o ... citește toată știrea