Urmeaza ZF Bankers 2022, 11-12-13 iulie. Cum va traversa sistemul bancar noua criza adusa de cresterea inflatiei, cresterea dobanzilor, tensiunile geopolitice majore

a(Trade Mark) Cu ZF Bankers am ajuns la a 11-a editie, perioada in care am vazut si am scris tot ce s-a intamplat pe piata bancara din Romania, dar si din afara.ZF Bankers Summit 2022, cel mai important eveniment pentru industria bancara din Romania, care aduce in fata publicului ZF si nu numai principalii bancheri din piata, analisti, consultanti, avocati, va avea loc anul acesta pe 11-12-13 iulie. Primele doua zile sunt dedicate industriei bancare, iar miercuri, 13 iulie, vom avea pentru ... citeste toata stirea