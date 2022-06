Urmeaza ZF Bankers 2022, 11-12-13 iulie. Unde vor ajunge dobanzile la depozite, cat vor fi dobanzile la credite, unde va ajunge dobanda bancii nationale

Pentru banci discutia de acum este legata mai mult de dobanzile la depozite decat de dobanzile la credite.Politica stransa a bancii nationale care incearca sa nu piarda inflatia de sub control, iesirile de resurse in lei din sistemul bancar dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, preferinta deponentilor de a-si tine economiile in euro au dus la un deficit de lei pe piata.In aceste conditii, bancile au inceput o lupta pentru atragerea de resurse, incepand un proces de majorare a dobanzilor.Pana ... citeste toata stirea