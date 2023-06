Explozia dobanzilor la lei inceputa anul trecut a lovit in plin creditarea de retail, clientii fiind speriati de nivelul ridicat la care au ajuns dobanzile.Cand cineva a luat un credit ipotecar la un IRCC de 1,08% A 2% marja bancii, adica DAE de 3,2%, nu s-a asteptat deloc ca peste numai un an rata sa creasca cu 60%, avand in vedere ca IRCC-ul a crescut la 5,95%.O asemenea crestere a ratei intr-un interval atat de scurt de timp este destul de greu de absorbit.Din cauza dobanzilor mari, cei ... citeste toata stirea