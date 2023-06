ZF Bankers Summit, cel mai important eveniment dedicat industriei bancare revine cu editia din 2023 intr-un context economic si financiar care pare sa fie mai bun decat 2022, atunci cand razboiul din Ucraina, explozia inflatiei, cresterea dobanzilor loveau economia in dreapta si in stanga. Chiar daca razboiul din Ucraina nu s-a terminat, el deja a intrat in cotidian, iar lumea incearca sa se detaseze de aceasta situatie si sa isi continue activitatea economica. Inflatia a inceput sa scada, iar ... citeste toata stirea